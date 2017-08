« Gard pa moin konm si moin la vann aou poi i kui pa ! »

Fitintan, kréol té i manz solman mayi avèk lo grin épi piman krazé. In pé téi manz brède galman, zoizo téi plant pou zot dann bitasyon. Dann l’androi moin té i rès étan jenn l’avé in famiy, d’apré sak té i di dann mon prop famiy, la manj poi avèk mayi pandan tout in guèr, é kan mi di mayi sré pli korèk dir : mayi, épizapré ti son, épizapré ankor lanmsime, in mélanz la zèl avèk ti-son é kan l’ariv lanmsime lèr-la lété a bout. Dann touléka téi sèye an avoir lo grin. Lo grin, sa i aport l’énèrji. Alor, majine in pé mé z’ami, si lo grin i kui pa pétète pars étan dan la kal, lo bann bal poi di kap la ramas in paké lo d’mèr. Aprésa, pi moiyin fé kui ali pou vréman. Pi moiyin manz ali non pli. Sé dir aou koman lé z’onm téi rogard komèrsan la vannn poi i kui pa : dizon lo zyé révolvèr. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi ni artrouv pli d’van sipétadyé.