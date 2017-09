Sa in kozman kréol i koné a fon sa. An touléka sé sak ou i antann souvan défoi dann radyo pèrkal. In tèl la promète sosi, la promète sola mé la pa donn arien boudikont. La plipar d’tan sé sak i arprosh bann z’onm politik. Gran prométèr, ti donèr ! I fo dir, lé pli fasil dir oui ké dir non pou in bonpé d’moun. I fo dir osi, désèrti n moun i pans la promète azot tèl shoz mé sa sé in fime zot la tourn, par zot mèm, dann z ‘ot tète. Moin pèrsonèl, moin la grandi dann in famiy téi done san rotour, é téi di pa zamé siouplé bann z’otorité sé pou sa mi fyé pa zamé in promès - promès sé dète d’apré sak i paré mé solman d’apré sak i paré. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artouv pli d’van sipétadyé.