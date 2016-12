« Gro poisson i manz lo pti, lo pti i manz bishik, é bishik ? li manz sak li gingn. »

Zot i souvien moin la fine anparl sa mé moin la pran in pti bout solman. Pars, dann in fime, i fé koz Simon Lagarrigue, in gran maloyér épi in militan malèr, Simon té i di konmsa : « Rouv lo vant rokin ou va trouv gro poisson, rouv lo vant gro poisson, ou va trouv pti poisson é rouv lo vant ti poisson, ou va trouv bishik. Mé rouv lo vant bishik, ou i trouv ar pa arien dodan ! ». Aprésa li té i anshèv de dir : « Bishik sé nou, nou la pa manz pèrsone sé pou sa nout vant na poin granshoz dédan ! ». Moin la pa antann plis pars mon l’éspri té déza apré fiz dann plizyèr diréksyon é inn an parmi sé sak in ga téi apèl Proudhon téi di : « La propriyété sé lo vol ! ». Sé lo sèl domenn l’ésploitasyon sé la règ zénéral é sak i koné bien ésploité sé li k’i gingn boudikont. Na in kozman i di volèr i prospèr pa, mé l’istoir l’imanité i amontr anou sa la pa in vérité san pou san. Alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.