« Guèp i fé l’ni, lé vré, mé li la pa di li gingn fé d’myèl »

Guèp sé guèp, moush a myèl sé moush a myèl. Inn é l’ot i fé l’ni é si ni rogard bien, nou lé blijé romarké inn é l’ot lé roganizé. Shakinn nana son rol pou zoué é li zoué son rol : kisoi la rène, kisoi lo bann bourdon, kisoi bann z’ouvriyé, kisoi galman lo sèrvis sékirité. La natir lé bien fé, é ni doi réspèk aèl. Donk ou i pé tir d’myèl dann i ni moush a myèl, mé ou i sava pa tir d’myèl dann in ni guèp : sa lé kont natir… Si i rogard bien dan la sosyété bann z’imin, lé in pé konmsa : na poin in provèrb i di konmsa, shakinn son métyé é bann mouton sar an sékirité. Solman alon fé atansyon, si ni pans nou va fors la natir san aré ; san limite, dan bon sans épi a kontrosans, i ariv lo zour la natir i tir son vanzans. Sa lé normal é pou l’instan mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é i artrouv pli d’van sipétadyé.