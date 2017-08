« I antan bien fraka pyé d’boi kan li tonm, mé i antan pa la foré kan li pous »

Sans prop ni konpran bien sak i vé dir. Sa i vé dir, dann in l’androi na poin lo brui, lo fraka in tron d’boi, sa i antan mèm kan ou lé loin. Mé la foré kan i pous, nout tout i koné zorèy demoun i pé pa antann in n’afèr konmsa. I vé pa dir i fé pa d’brui, mé lo pti dézord lé si tèlman fèb nout zorèye i gingn pa kapté. Pétète désèrtin z’animo i antan mé nou ni antan pa… Inn foi nou la fine di sa, kosa nout kozman i vé dir ? Sanm pou moin, nou na plis l’abitid konète lo négatif ké lo pozitif. Sa i vé dir galman lé pli fasil ète o kouran in kékshoz spéktakilèr, plito k’in kékshoz abityèl. In l’aksidan sa I fé lo tour bann z’orèy demoun La Rényon, in bon z’afèr ou I pèrsoi mèm pa la plipar d’tan. Alé ! mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.