« I bingn pa san mouyé ! »

Mi souvien, moin la antann kozman-la dann la boush in vyé madam, dopi so tan-la, la fine pass l’ot koté la vi. Alors, vyémadam-la, l’avé in jene fiy èl té i protèj bien é in zour la jene fiy la tonm an amour pou in garson é konm zot i koné : konm i di, dabor i agard avèk lo zyé, épi i pous in pé pli loin lo z’afèr, dabor i frékant épi i anfant. Sa sé in règloman natirè ! Si tèlman k’in zour la fiy i romark son moi i ariv pa é dizon toutsuit èl lété an voi d’famiy. Lo vyé madam la fé pou romark lo kozman moin la mark an-o la. Dopi s’tan-la, dolo la fine koul dsou lo pon, sé dir si lo tan la fine pasé é moin l’apré domandé si kozman-la, i aplik dann d’ot ka. Mi pans ké oui, donk nana in moralité é ni pé ékri nout provèrb konm mi sa mark toutsuit-la : « Afors bégné i fini par mouyé. ». Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko d’tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.