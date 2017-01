I di Lo bien mal aki i profite zamé !

Moin lé sir zot la fine antann dann télé, sansa dann zournal, zistoir demoun l’Afrik la ramas in bonpé la rishès, l’ashète in bonpé lo bien é la plipar d’tan sa lé armasé dsi l’ésploitasyon bann pèp. Lo nom i mank pa é zot i pé alé dsi l’internet é zot va oir in bann nom afishé, konm pou bien nonm désèrtin profitèr…

Lo ka Théodorin Obiang :

Zordi dann Pari, i parl Théodorin Obiang, garson lo prézidan la Guinée ékwatoryal la ramas in fortine dan La Frans : par-la san milyon l’éro avèk gran-gran mézon dizon palé, robiné an or, loto l’ékours é in ta z’afèr d’liks. Son prosé téi doi rouvèr dovan tribinal koréksyonèl é li la domann roporté pars li lé tro okipé : i fo dir li lé osi vis-prézidan dann gouvèrnman son péi. I fo dir ankor li ésploite la foré dann son péi avèk in kantité lo boi présyé. Solman li di li na l’intansyon pass an prosé pars li noré pou amontr « sé son travaye li la fé dann son péi ké la anrishi ali konmsa ». Nou va oir sa, pétète konm pétète pa !

Akoz li lé dann CFA li ?

Moin pèrsonèl mi koné dann bann dirizan épi bann z’ansien dirizan nana in kantité bézèr d’zèf o la é la pa bézoin alé rode sa dann l’Afrik. Mé moin la fine ékri nana osi désèrtin péi i fé parti la sosyété d’bézèr d’zèf o la, afors zot la ésploit a kontinyé bann péi é bann pèp z’ot z’ansien koloni. Z’ot zansien koloni ? Pa solman sa ! La Guiné ékwatoryal sa lété in l’ansien koloni bann portigué. Bin alor koman sa s’fé li nana rolasyon konmsa avèk « lo shèr péi dé droi dé l’om » ? Koman sa s’fé ké so péi-la li fé parti lo fran CFA, li osi ? San alé grate tro for, moin lé paré pou paryé ké Frans-Afrik la bour ankor son né la-dan é kont in bon protéksyon lo dirizan la mète lo péi dann tablatir lo fran CFA.

Kansa va rogard in kou di koté lo shèr péi lé droi dé l’om ?

Astèr la zistis i rouv lo zyé dsi bann bien mal aki é va fé pass an prosé bann moun konm Théodorin Obiang mé sak moin la sir sé k’i sava pa fé pass La Frans an prosé mèm si èl i viv an parti dsi l’ésploitasyon bann péi l’Afrik dopi lo tan la fé la trète bann noir ziska zordi é la pé fini. In pé i di La Frans la tir in tar 440 milyar l’éro dsi bann pèp afrikin, mé son tour la pankor arivé pars ni koné lo bien mal aki i profite zamé mé nana z’éksépsyon dann la règ la-konm dann tout rèb bien antandi !