« I diskite pa dsi la késtyonn bann gou épi bann koulèr »

I paré sa dé in kozman Nietzche la di an promyé. Kosa sa i vé dir ozis : sa i vé dir mon gou sé mon gou é bann koulèr mi èm, mi èm pou vréman é sa i rogard pa pèrsone. Lé difisil dir in n’afèr konmsa, mé lé vré nana demoun i aprésyé kékshoz : kisoi in éstati, kisoi in tablo, ki soi in morso la mizik suivan z’ot l’instin. Sa i plé amoin ! pou kosa ? Pars i plé amoin. Dakor mé l’armoni, sa i kont pa ? La difikilté téknik, sa i kont pa non pli ? In dékouvèrt sansa in l’invansyon sa i kont pou la po patate ? Donk si i aprésyé tout a l’intin lé vré, la poin pou diskité… Poitan, la pa sak toulmoun i di, toultan : in pé i di, nana lo bon gou épi lo mové gou sansa nana zoli épi nana vilin koulèr. Alé ! Fé travaye z’ot koko é an atandan ni artrouv pli d’van sipétadyé !