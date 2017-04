Matant Zélida la ékrir justin

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi koné pa si ou la ékout mésyé fillon lindi soir dann télé, si ou la pa ékouté ébin ou noré bien fé d’ékout ali. Pou kosa, pars la zournalis la komans shof son zorèy avèk lo zistoir « la kolonizasyon sé in partaz la kiltir ». Aprésa èl la dmann ali si bann rényoné noré poin do koi ète véksé par in kozman konmsa. Bin, vi koné, li la réponn sa k’li vé dir sé ké La Frans koméla, la poin pou domann pardon pou dé shoz ké la éspasé dann tan lontan. Aprésa kan lo pti tantine la parl l’ésklavaz li la di : kolonizasyon avèk l’ésklavaz la pa parèy pars l’ésklavaz sé in krime kont l’imanité. Alor, mète sa bien dann out trou d’zorèy é lèss pa sapé sirtou ; tok ! Pran sa pou ou !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, i étone pa moin sak out boush i di.

Moin pèrsonèl moin la bien antann ali dir, l’otrozour, so koméraz dé partaz é moin té shoké pars dann la kolonizasyon tout la pass par la vyolans, lo mépri, par lo rasis an plis, lo vyol, lo travaye forsé bann z’anfan é tout sak ni koné. Donk i pé pa parl partaz pars parazé sé aksépté, é anplis lo pèp kolonizé la zamé aksépté an kontrèr li la trouzour rod pou rozète la kiltir forsé, la rolizyon forsé, lo manyèr d’viv forsé.

Alors, di mésyé Fillon pouète pouète dsi so késtyon-la ! Pars moin pèrsonèl mi boir pa d’lo gronouy konmsa.

Mé par kont l’avé in z’afèr intérésan li la di é mi pans si lo pti madam l’avé pa kass son kozman, la nou noré antann dé shoz. Final de kont mésyé Fillon, li osi, li pans nout modèl l’ékonomi la pi bon é i fo pass in n’ot modèl-nout parti i di i fo in n’ot kad é ni koné bien kosa sa i vé dir !- alor, matant out zorèy la pa siflé. Ou la pa pran tizane matrékèr. A moinns ké ou osi, oui ariv a pansé k’i fo shanj modèl. I fo kroir in pé zorèye la pi tro lo mir ansanm avèk.

Tok ! Pran sa pou ou é mète out moushoir par dsi.