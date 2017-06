« I fo ou i marsh kat pat avan mont bisiklète ! »

Pou kosa i di sa ? Pars, sanm pou moin, nana plizyèr tik tak pou métrizé avan ariv fé in l’opérasyion pli konplèks donk pli konpliké. Mi pans sa in bon prinsip. Pou kosa ? Pars mi ansouvien in madam zis dann shomin dovan la port mon kaz l’avé antann pou bien bataye i fo anvoye lo poin, lo pyé, la tèttout an mèm tan. Avèk in règ dé troi konmsa, èl la parti rode dézord avèk inn an parmi son bann rival. Kosa l’arivé d’apré zot ? El la mayé épi èl la tonm atèr dovan l’ot fanm. Aprésa èl la zis di : « kan moin nana in n’afèr pou dir mi di moin mèm é mi anvoye pa dir ! ». Lo madam la zis di : « Mi oi sa ! » épi lo bataye l’arète la mèm. Alé ! mi lèss azot kass z’ot tète la dsi si zot i vé, é ni artrouv pli d’van sipétadyé !