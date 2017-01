I fo pa kont dsi baton tonton pou travèrs la rivyèr !

Mèrkrodi soir, moin lété dann in rényon pou prépar nout kongré lo sink févriyé. In bon rényon ! In bonpé militan épi d’ote pèrsone intérésé par nout kongré ! In bon l’éspozé pou komansé épi demoun pou poz késtyon mèm pou dévlop inn-dé poin i intérès azot. Intérésan tousala é si zot i vé bien zot i pé alé lir Témoignages mèrkrodi pou an avoir plis présizyon. Dizon si zot i vé, zot i pé alé Sin-Pyèr asoir pou in rényon parèy sète Sint-Sizane. Dizon, ankor nana tout in kapagn préparasyon ziska lo sink févriyé.

Pou kosa in gran préparasyon konmsa ? Na plizyèr rézon, sa lé sir. Dabor inn, firamézir k’i diskit, firamézir demoun i konpran kosa lo parti i vé vréman pou La Rényon é sa lé vré pou bann militan, pou bann dirizan épi pou bann pèrsonalité i vien pou ète an parmi nout rényon l’ésplikasyon. Dézyèm z’afèr, oplis i diskite sé oplis i anrishi nout bann tèz é sa lé inportan pou nou. Si ni vé mète in troizyèmman, sé pou dir vi ké Paul Vergès lé pi la, nout résponsabilité anou lé ankor pli inportan.

In romark an plis kant mèm : lo PCR sé in parti an parmi plizyèr parti ké nana. An pliské sa, a popré tout parti é tout lo bann moun I kont dann l’opinyon, I consider nout system lé o bout son roulo, donk I fo amzine d’ot solisyon pou shanj lé shoz épi pou rolans nout péi dann in méyèr shomin, sète lo dévlopman. Poitan, mi antan pa tro lé z’ot boujé é mi poz amoin késtyon. Mi domann amoin si na poin, an parmi lé zot, désèrtin k’i pans k’i fo lèss bann gran shèf blan trouv lo solisyon k’i fo pou tir anou dann l’anbara.

Lo kontrèr la résponsabilité ! Pars la résponsabilité sé d’rod par nou mèm lo bann solisyon k’i fo pou tir anou dann l’anbara. Konm di lo kont : la pa bézoin kont dsi baton tonton pou travèrs la rivyèr.