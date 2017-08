« I fo pa pédal vélo épi grate dsou talon an mèm tan »

Sa moin la zamé vi, mé moin la vi in moun apré sèye sèr zorèye la rou avan san arété. Rézilta ? Son min l’amaye dann réyon, la fé pass ali par dsi gidon é la bien amosh ali. Si tèlman k’in moun téi pass la di : « La lèv i pann ! ». Astèr kosa i lé lo moralité d’lo kozman ? Sinploman i fo pa fé dé shoz an mèm tan sirtou si inn i klosh pa avèk l’ot. Sa sé lo kozman k’i di sa, mé nou la poin toultan lo shoi dan la vi. Konbien foi, i fo ni kour isi, kour laba, fé si, fé sa, alé oir in pti tann poz soré lo bienvéni. Dann travaye osi lé konmsa, é pli souvan ké ni kroi é an plis avèk in gardshoum tan modèrn dann out do. Alé ! mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.