« I fo zamé fé lo zour mèm sak ou i pé romète pou lannmin »

Normalman sé lo kontrèr k’i fo di. I fo dir, i fo zamé romète pou lannmin sa k ou i pé fé lo zour mèm. Normalman ? Donk demoun normal i fé konmsa ? Alé kroir sa ou ! solman lé vré, si téi fé toutsuit pou toutsuit sak nana pou fèr, i gingré bonpé d’tan. In l’égzanp : dann biro ? Moin lé sir é sèrtin é travaye moin la fé pandan tout in vi i amontr amoin moin té i aplik sak l émarké an-o, an-o-la. Moin la pass mon vi aromète adomin sof konm di lo kont kan l’avé do fé dan la kaz. Dousman ! Dousma ! la touzour été mon éstratézi. I vé pa dir moin na rézon, mé dizon sa lé dann mon jène sa é la pa moiyin, pou moin, pou fé ptroman. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète ala dsi é ni rotrouv pli d’van sipétadyé.