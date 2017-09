I koup pa par bout bann konba Paul Vergès la améné !

Moin la fine gingn l’okazyon partisip in-dé sobatkoz dsi bann konba Paul Vergès la améné, é sa mi pans lé vré, sanm pou moin, sé k’i fo pa koup son bann konba par pti bout, pars si ou i fé konmsa, ou i trayi lo sans li la donn son vi dann siklone listoir li la travèrsé.

Mi pans pa si demoun la konète Paul Vergès lé kapab done amoin la démanti dsi poinnvizé-la.

Inn foi moin la fine di sa mon promyé késtyon, in gran késtyon, é in késtyon inportan. Ala koman mi poz ali : d’apré zot, si mi di Paul Vergès sé in gran rényoné, d’apré zot, moin na rézon sansa moin na tor ? Pou moin, moin na rézon san pour san, Paul Vergès sé in gran rényoné.

In n’ot késtyon : si mi di sa, d’apré zot, mi rabèsré Paul Vergès ? Sirman pa. La grandèr d’in onm sé la grandèr lo bann konba li la améné, é sirman pa la sipèrfisi son péi. Paul Vergès la amenn in gran kantité konba é d’apré sak mi pans, tout son bann konba té pran z’ot poin d’apui dsi lo bann prinsip la lite épi la vi gran rényoné-la.

Paul Vergès d’apré zot té in gran fransé ? Li dizé li mèm, shak foi La Frans la amenn bann gran konba pou la zistis épi la libérasyon, lo droi d’lonm, li lété dann kan La Frans. Donk, shak foi La frans lété dann kan l’inzistis, la réprésyon, l’inégalité, Paul Vergès té i pé pa z’ète dann kan-la. In gran fransé la pa in moun i pass par profi z’é pèrt lo bann krime désèrtin gouvèrnman la komète.

Astèr ni pé poz anou in n’ot késtyon : In rényoné, i pé sansa i pé pa okip bann késtyon inportan pou l’imanité ? Mi pans ké oui é Paul Vergès, konm d’ot, dann sa vi épi son bann konba, épi dann la bataye lo bann z’idé la amontr anou, la pa pars ni viv dsi in pti galé dann l’oséan indien, la pa pou sa ni pé pa zoué in rol inportan kisoi isi la Rényon, kisoi dann péi lo sid, kisoi ankor dann lo mond antyé.

In dèrnyé késtyon pou la rout : d’apré zot Paul Vergès lété sansa li lété pa in gran kominis rényoné. Pou moin lo répons lé évidan é moin lé sir dsa, san pour san. Bann révizyonis l’istoir, sète Paul Vergès an parmi, i gingn ar pa zamé détourn mon l’éspri par rapor la vérité.