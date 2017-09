« I nouri pa lo vèr pou pik out kèr ! »

Ala in kozman mi yèm pa plis k’I an fo. Pou kosa ? Pou in bone rézon moin la antann sa dann shanté Michel Admette té I di konmsa : ”Zanfan la pa moin, mi done pa manzé, mi nouri pa lo vèr pou pik mon kèr !”. An pliské sa, moin la konète désèrtin moun té i aplik kozman-la konmsi lété in bon n’afèr. Fransh vérité, mi profèr bann kozman la solidarité konm « in boushé manzé sa i rofiz pa ». Sa i rapèl amoin dann tan moin té i sava l’ékol primèr Boi d’nèf Sin-Dni. Dann tan-la in pé marmaye téi ariv lékol vant vid é la diréktris lékol téi koné l’afèr donk èl téi fé done in pé lo d’sèl pou abate la révolisyonn vèr, é anplis ké sa, téi fé done azot dori-lo grin dann la kuizine lékol lété an mèm tan lo kuizine la diréktris. Té pa difisil konète dann kèl marmite lo boushé manjé téi sort-in sogré d’ polishinèl. Alé ! mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.