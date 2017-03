I pé dir zot sé d’moun kapab pou vréman, pou invant in tik-tak pou tir z’ot kolé dann la !

Mé z’ami, zot la antann konm moin mésyé Fillon la té mi an égzamin pou tout so bann koméraz l’apré roprosh ali dopi déza in bon koup de tan. Zot i koné osi Marine Lepen la zistis apré ménas ali d’in miz an l’égzamin pou inn-dé koméraz la pass dann zournal. Mé èl la préfèr pa alé oir lo ziz, èl la di sinploman kan lo bann z’éléksyon l’ané 2017 sar fine pasé, èl ba vni oir bann ziz.

Mé kan mi antann sé dé niméro-la, mi trouv la poin pèrsone i fé plis ké zot la moral demoun. Zot lé blan konm lo dra blan é lé z’ot non. Mé konm moin la fine di tansyon pangar bann moralizatèr ! La poin arien k’i tronp aou konmsa. Z’ot figir i réspir l’onèkté, mé alé pa kroir azot : zot lé égzèrsé pou foute aou d’dan ! Zot figir lé tayé pou roul demoun ! Konm di mon défin papa zot i piss o li épi zot i roula ou dann pisa é zot lé o-sèk.

Mé z’ami, zot i koné kan ou lé kominis lé fasil pou kondane aou, pou noirsi out papyé dann zournal sansa dann télé. Kan ou sé in onm de droit ébin touzis si i pas pa la min dsi out figir an dizan ou sé l’onèkté an pèrsone. Mi rapèl Paul Vergès té kondané pou an avoir pibli dann témoignaz in l’artik lo zournal Lo mond épi l’imanité. Mi koné in réponsab kominis lété kondané, é ziska zordi li lé a d’mandé pou kosa.

L’èrla, mi sort aprann in n’afèr bien drol. Si Fillon i gingn zéléksyon, la zistis va lès ali trankil pandan sink an san rolans son n’afèr, san rode lo pou dann son tète. Parèy pou madam Lepen si sé èl k’i gagn. A ! La loi, i pé dir ou lé kapab. I pé dir ou lé kapab trouv dé shoz é sanm pou moin, si i lèss bann bononm la droit, konm bann madam l’éstrèm droit, sink z’ané pou kalkilé, moin lé sir zot va trouv in tik-tak pou tir z’ot kolé dann la. Fransh vérité