« I piss pa dann vyolon pou tir in son ! »

Mé z’ami, mi pans zot i doi trouv amoin grosyé épi lo kozman ranpli avèk la grosyèrté. Poitan sa in kozman i égzis é nana ankor bonpé d’moun i di sa. I di sa pou koué ? Sinploman pou dir i fo touzour an avoir lo méyèr zès posib pou trap in rézilta-apropriyé si zot i vé. Kosa i donn in bon sonn vyolon ? Bin, lo l’arshé kan li frote dsu la kord : li pé fèr in note, mèm in gayar note si li la fé lo bon jès k’i fo pou kontant l’am lo vyolon. Pars, antansyon, lo vyolon nana in l’am é bann vyolonis i mank pa d’rapèl sa lo moun i ékout azot. La mizik vyolon ? A, sa lé gayar in n’afèr konmsa : kisoi in séga par Lik Donat, kisoi lo plintiv in zouar vyolon jitan, kisoi dann in l’orkès a kord. Vyolon, ou i fé plézir mon zorèy ! L’èrla, mi pèrd shomin dann mon pansé, mi obliy lo kozman moin té apré an parlé. Donk mi lès azot, si zot i vé, kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.