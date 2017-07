« I pran pa l’èr èk in montr l’arété »

Sé pa si zot la fé la romark, koméla avèk bann révèy éléstrik, si kouran la koup in kou, ou na pi l’èr dann out kaz. Li klignote, li klignote, li klignote é si ou i rode l’èr la pa bézoin ou i rogard ali. Sa sé lo sans prop éla pa bézoin bak +25 pou konprann ali… Solman nana in n’ot sans : i vé dir osi, la pa bézoin alé domann in ransègnman avèk in moun ignoran : ou lé pliské sir ou i gingn ar pa lo ransègnman ou i vé an avoir. In késtyon kant mèm : ou lé bien sir li lé ignoran ? Ou lé biensir li gnor tout z’afèr ? Antansyon ou i tonm dsi in moun i fé sanblan, sanblan pa antann, sanblan pa konprann, sanblan pa konète. In n’ot afèr : ou lé sir out késtyon lé pozé konm k’i fo ? Pars si li lé pa pozé konm k’i fo, arvoir Pyèr, tak baro ! Alé ! mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.