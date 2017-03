« I tir pa dé po dsi in mouton. »

A ! Ala in drol kozman pou vréman é pou dir la vérité, sa sé in kozman la pa in kozman rényoné. Pou kosa mi pran prékosyon pou dir sa. Pars malorozman si nou nana mouton isi La Rényon, si ni manz la vyann mouton, malorozman ni fé pa – d’apré sak mi koné - granshoz avèk la po. La pa parèy dann d’ot péi ousa i anserv la po avèk la lène, kisoi pou fé tapi, kisoi ankor pou fé palto ansanm pou l’ivèr. I parétré mèm, dann tan, la po téi raport in bon moné lo l’élvèr é mazine in kou si l’avé dé par mouton konm sa n’ora été intérésan. Malorèzman na poin dé po, é sak i kroi lo l’élvèr mouton lé rish konm Krézus ébin li la poin rézon. Zot i konpran bien i fo pa rode l’inposib. Ala lo sans nout kozman pou la rout é mi lès azot kass z’ot koko la dsi, an atandan ni rotrouv pli d’van sipétadyé.