« I trap pa moush avèk vinèg, do myèl lé pli préférab »

Ni sort désote la sézon shode, é ala ké ni rant dann la sézon l’ivèr. Dann la sézon shod, nou nana in l’ènmi bien fatigan, sé lo moush. In pé i ponn do zèf, mé in pé i larg tivèr karéman. Zot I konpran konm de koi bann z’insèk la i pé gate aou la vi. Donk i fo arpous azot : kisoi avèk in bouzi alimé, kisoi avèk dolo vinèg fané avèk l’éponz... Si mi arvienn dsi, ni pé dir, sans prop, la pa bien difisil pou konprann. Mé sans figiré alor ? Sinploman si ou i vé atir d’moun i vo myé avoir domyèl dsi la lang plito ké vinèg : pars vinèg i arpous é lo myèl i atir. Donk mon bann kamarad la politik, lé pli référab atiré ké arpousé, donk si nana in vérité pou dir i vo myé di avèk la boush an myèl. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

Nb désèrtin moush lé ovipar donk zot i ponn zèf, mé d’ot lé vivipar donk zot i larg tivèr. In kozman la pa itil lir l’èr manzé !