« I vo myé abiy aou, plito ké nouri aou. »

Mi koné pa si zot i rapèl pla manzé dann tan lontan. Dann tan la téi di d’in moun i manz in piton manzé, li manz konm in dokèr. Moin na l’inprésyon koméla lé pi konmsa san pour san. Pétète pars la nouritir lé in pé pli varyé donk i manz moin do ri. Mi pans, mé mi koné pa si lé vré. Pétète i fo fé in sondaz avèk an plis bann z’ankète térin. An tou lé ka, dann tan mi parl azot désèrtin moun téi manz in bonpé. Zot la lir « faims d’enfance », in liv Axel Gauvin ? Dann zistoir li rakont nana bann marmaye i bataye pou manz lo rès z’ot kamarad l’ékol an plis ké z’ot pla manzé… Mé pou arvir dsi nout kozman, sa i ramenn anou dann lo tan moin la anparl azot an o la. Kosa zot i anpans de sa ? Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.