I vo myé ou i komans par rogard sou out soulyé

Mon léktèr d’abitid, i koné bien mi méfyé bann moun i prétan zot i lav pli blan ké blan. Pars l’istoir i amontr anou, désèrtin moun i donnléson lé zot, i prétan na poin arien pou roprosh azot. Moin pèrsonèl la fine viv dé z’ané é dé z’ané, mi koné nan désèrtin moun sé dé saint, mé mi koné osi-konm loprèt i di-toulmoun lé péshèr, pa péshèr la golete, mé péshèr de’péshé. Alor, san vouloir donn loson pèrsone, pou moin i fo z’ète modès pars la modésti la pa in vilin défo, an kontrèr sré plito in kalité.

Pou kosa mi di sa ?

Pars dopi mésyé Macron la gingn zéléksyon nana in l’ékip i travaye avèk li, l’apré shoizi son bann kandida pou zéléksyon. Alor zot i koup, zot i transh, zot i gard dann kazyé zidisyèr lé z’inn épi lé z’ot. Zot i mark in nom, zot i éfas in n’ot, zot i pibliye in lis épi in n’ot. Lé bon pou sa mèm mé konm moin nana in pé l’éspèryans, mi koné l’éspri d’makrotaz sé in n’afèr lé p arar konm korn lapin, an kontrèr. Sanm pou moin, kan zot sar fine fé z’ot llis, nana inndé zournal bien informé, é anplis la ramas dosyé dsi lé z’inn é dsi lé z’ot i tard ar pa mète, konm i di, lo momon désèrtin dann solèy.

In pé i sava ziska di, in moun la fé in l’aksidann la rout lé pa bon pou z’ète kandida dann in zéléksyon . Zot i trouv pa in pé i pous in pé lo boushon tro loin. Zot i pans pa ké, an parmi lo bann triyèr d’kandida, lé riskab an avoir inn-dé lé pa si prtop ké zot i vé fèr kroir d’moun ? Alor, mazine in pé kosa va éspasé. Sar pi in guèr d’program, sar in guèr d’moralité é la-dan, kan ou i rant, ou i koné pa koman ou i sort. Majine in kou ou klla fé pass in bon moné la frontyèr san déklaré ! Imazine ankor ou nan in kazyé prop, mé in vi sakl, alors plito ké mète la proprété, lé riskab mète la salté in pé partou.

Mi koné pa si zot lé konm moin, mé mi rodré plito la kapasité d’in moun, son z’idé, ké lo pti détaye i kol pa danns on vbi. Dan touléka, moin nana in bon konsèy pou toulmoun : si ou i san in mové l’odèr, oi vo myé, avann kozé, ou i rogard si la shoz an késtyon la pa sou out pyé. In konsèy saz !