« I vo myé viv lo poin fèrmé ké la min tandi »

Mi koné pa kosa zot i pans in kozman konmsa. An tou lé ka, sa i kol pa tro avèk in péi la invant lo kozman : « Zanfan i plèr pa i gingn pa tété ». Mé pétète désèrtin va dir sé solon lo ka. Si sé sa, ni pé dir na in tan pou arlèv la tète épi in tan pou marsh a jnou. Fransh vérité lé pa si fasil ké sa pou dir kosa nou noré fé, par égzanp kan bann z’alman la okip La frans : nou n’arté rézistan, sansa nou n’arté kolabo. San alé ziska La frans épi l’almagn, isi la Rényon, dann tan bann préfé batayèr, mi koné in bonpé d’moun l’avé kouraj. Mi koné osi désèrtin la fé dann z’ot kilote lo soir zéléksyon. Mi koné ankor sak la parti pou akokine azot avèk l’okipan. Gramoun Bolon la touzour rakont l’istoir bann konséyé minisipal lo Por la zamé démisyoné mèm si la présyon té i mank pa. Alé ! Mi lès azot kass z’ot tète la dsi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé !