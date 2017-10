In bilan l’aktivité Paul Vergès sré in n’afèr itil a fèr

Na poin lontan in dalon la di amoin konmsa : « Pou kosa ou i ékrir pa in liv dsi l’otonomi ? ».avèk konm tit : « La Rényon ? sinkantan l’otonomi. » ; in vré fiksyon, in bonmanyèr amontr kèl koté nous ré randu si nout projé pou l’otonomi l’avé ranporté. La pa lo ka biensir é mi san pa moin kapab ékri in liv konmsa.

Mi rapèl solman in n’afèr é la pa promyèr foi mi di sa. In zour in zoinalis la koz avèk Paul Vergès épi la domann ali si li majine ousa La Rényon sré randu si lo péi l’avé gingn l’otonomi é nout kamarad la réponn : nous ré konm L’il Maurice é nou n’ora poin pou an avoir ont. Fransh vérité, moin nora profèr nou lété konm nout voizine plito ké konm ni lé.

Aprésa, kan Paul Vergès la gouvèrn La Réjyon, li la lans in bonpé projé é konm li l’avé poin la télé pou li ésplik anou, in bonpé la pans Vergès téi fé n’inport de koi. N’inport de koi ? La lite kont bidonvil dann por kisa i pé dir sa sé n’inport koi. Sink san mil pyé d’boi planté dann Por, sa sé n’inport koi. La vi kiltirèl épi l’éspor, sa la pa arien ditou. L’idé épi la rout tamarin, l’énèrzi solèr, lo tram-train, lo kafé bourbon pointi, é tan é tan d’shoz li la fé, sansa li la done l’idé pou fé ? Sa sé n’inport koué sa.

Zordi nou lé près l’ané 2018 é in bonpé d’moun la travaye avèk li. Li lé mor san gingn défann son bilan, mé li l’avé in bonpé kolaboratèr é mi domann amoin si banna i pé pa fèr in bilan La rényon zordi avèk bann z’idé Paul Vergès. Lé vré, in foi anplis, ni dovré anparl l’okazyon manké, mé mi pans pa sré initil.

In tit pou trouvé ? Ala inn, mé i pé an avoir d’ot ; Mi propôz : Avèk Paul Vergès, La Rényon i arlèv la tète.