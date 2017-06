« In bon fanm, konm in bon bononm, sé la moityé in syèl blé ! »

Mi sort antann dann in l’émisyon télé in provèrb shinoi. Lo prézantatèr la di sa pou anparl bann jenn shinoi i trouv pa z’ot l’ot koté soulyé dann z’ot péi. Lo provèrb sé : « Inn zoli fanm sé la moityé in syèl blé ». Moin, mi prézant provèrb la konm zot la vi marké anlèr la. Pou kosa mi di sa ? Dabor pars l solitid lé bon pou in tan, mé aprésa sa i fatig la tète pou vréman. In mové fanm, konm in mové bononm i sirshaz lo syèl kout bèl niyaz noir. Mé in bon fanm, konm in bon bononm i aport aou la moityé sak ou la bézoin. Akoz solman la moityé ? Pars ou osi ou i doi amenn sak lé nésésèr pou konplémanté. L’èrla, ou i pé di ou nana in syèl blé konplé é sa sé in bon n’afèr dan la vi. Alé ! Mi éstop é mi lèss azot fé travaye z’ot tèt la dsi. Ni artrouv pli d’van sipétadyé !

NB. Bin si ou lé tousèl é ou nana tanpéraman pou an avoir in syèl blé konplé ? So kou isi, i fo ou i rode ou mèm sak i fo pou fé lo konplé.