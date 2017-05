« In bon kok i shoizi pa lo ron »

Mi koné pa si zot i yèm bataye kok ? Moin pèrsonèl mi izré pa mon savate dé doi pou alé oir sa. Mé shakinn son gou dann la sosyété. In késtyon mi poz amoin sé sak i suiv : mi koné shak zanimo nana son domenn. Lé vré pou kok osi sa mi pans... Donk si in kok nana son domenn é si in n’ot i vien dodan, mi pé kroir li lé kapab gingn in bon rinsé. Mé si li lé pa abityé avèk l’androi, mèm si son mètr, i di ali : kouk lou ! Kouk lou ! Mi kalkil li lé in pé andikapé vi ké li lé pa shé li. Sé pou sa bann propriyétèr kok i roganiz inn-dé galo pou z’ot kok, tèl fason li koné l’androi. Donk mon l’idé sé k’in bon kok i shoizi pa son ron, sirtou si son mètr la bien prépar ali. Alé ! Mi lèss azot kassz’ot koko la dsi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.