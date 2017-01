« In bon konbinaz i vo myé k’in movémaryaz ! »

Si kozman-la sé In proverb nou néna in sans prop épi in sans figiré. Lo sans prop ? Ni oi toutsuit kosa k’i lé. In konkibinaz k’i marsh bien lé proférab in mové maryaz : moin lé sir zot la fine antann sa souvan dé foi. Konbinaz, konkibinaz, maryaz déyèr la kuizine, gardaz : zot i oi na bonpé mo pou di lo mèm z’afèr sirtou pou nout sosyété kan èl té i sort a pène l’ésklavazofisyèl, asansa l’ésklavaz dé gizé i apèl l’angazis. Astèr lo sans figiré ? I égzis galman dann lo moun biznès. I vo myé in bon l’antant san kontra, k’in mové l’antant avèk in kontra an bon é di form. I pé dir nan osi demoun i profèr travaye o noir plito sirtou kan lé shoz i marsh bien plito k’in travaye bien korèk, mé k ‘i marsh pa bien ditou. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.