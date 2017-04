In bon métod pou aprann bien lir, mé i fo la volonté : sa lé inportan !

Dann rényon Mélenchon, moin la antann in n’afèr vréman intérésan, si sa i pé s’fèr an vré. Dann son program kandida la nana konm prozé pou élimine l’ilétris. Domaz sé pa promyèr foi mi antann sa é ziska zordi nana touzour in gran kantité d’moun ilétré.

Donk, dann son kozman Mélenchon i di pou fé sa, nou va domann bann kubin pars zot i fé sa dann d’ote péi ké la zot. Aprésa li di : tout fason, dan La Frans, nana lo moiyin k’i fo pou trap in bit konmsa. Pars lé bien vré bann kubin la ède Vénézuéla, épi La Bolivie pou siprime l’analfabétis é d’apré sak mi koné la trap in bon rézilta.

Mé sak mi koné galman sé ké bann kubin i ède ankor bann Burkina Faso, bann Haïti, bann z’arborijène dann l’Australie é na poin lontan gouvèrnman éspagnol la déside fé aplik lo métod « Yo si puédo » dann l’éspagn, dann sistèm l’édikasyon lo péi. Moin la lir in nouvèl in zour té i di la métod bann kubin la ède plis dis milyon de moun pou aprann lir konm k’i fo.

I fo ni azout ankor i fo pa ni di la métod bann kubin : pars bann kubin i ède désèrtin péi pou fé z’ot prop métod suivan bann prinsip kuba mél o péi i fé avèk l’ède bann z’ékspèr z’ot prop métod. Si i fé isi La Rényon ébin sar la métod « yo si puedo Rényon ». Kan la fé dann la Bolivie lété « Yo si puédo » la Bolivie.

Ni pé arzout èk sa, dann péi nana dé lang la métod i suiv in lang épi i ranfors l’ot pou évite alyène la pansé d’moun… Solman antansyon, la métod sé in n’afèr é la volonté d’moun i kont galman : san la volonté pa d’rézilta é pa solman dann l’instriksyon mé in pé dann tout sak i konsèrn le moun.