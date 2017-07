« In bon moun sar in zoli vyé moun su l’tar ! »

Moin lé sir, zot konm moin, l’ariv anou poz anou késtyon dsi bann vyé moun. Pou kosa in pé lé pa mal ditou, é in pé, sof mon réspé lé pa tro ékstra. Pétète zot va dir moin, tout demoun i dékaniy an viéyisan mé sa la pa la répons mon késtyon. La répons mon késtyon sé dan la bonté d’moun i fo rode ali. Mèm étan jenn in pé d’figir lé grimasyé é d’ot, konm i di, z’ot bonté intèryèr i mark z’ot vizaz-i oi zot lé bon dsi z’ot figir. Alors, an viéyisan lé normal in pé i kontinyé réfléshi z’ot bonté é in pé non... In késtyon kant mèm : la doulèr d’la vi ladan ? La tristès par raport bann z’aksidann la vi ? Sa i égzis osi sa ! Donk ni pé kroir kozman moin la mark anlèr la pars sa i kontant anou kroir in n’afèr konmsa, mé ni pé dir sa lé pa vré san pour san. Alé ! Mi lèss azot èk sa é ni artrouv pli d’van sipétadyé.