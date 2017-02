« In bon zo i tonm zamé dan la gèl in bon shien. »

Kisa i koné pa kozman-la ? Kisa la pa antann di sa kék foi dann son vi ? Dabor lo sans prop : si lo shien lé tro bon, kan lo mèt e i anvoy in zo, mové shien i ariv promyé dosi –mèm si li sé in pti roké l’il bourbon. Si tèlman ké lo bon shien, sar blizé manz bann rotaye, bann ti myète si zot i vé… plito k’in bon zo bien moalé avèk ankor in pé la vyann dési. Astèr dann sans figiré ? Zot i pé antann bann momon-sansa la famiy an zénéral - apré di kozman-la, kisoi pou inn son garson nana soidizan tout bon kalité, kisoi pou in fiy, zoli vèy pa koman, bon konm in bobon, zantiy konm in pla lantiy é k’i trouv dsi son shomin in moun i vo soidizan pa la pène. Mé aou pou rokonète in bon zo, sansa in bon shien la pa in n’afèr si fasil a fèr sirtou pou inn pèrsone nana tro l’amour dann kèr pou son famiy, sansa la ène osi-plito l’amour dépité. Mi arète tèrla é mi lès azot kass z’ot koko d’tète la dsi. Ni artrouv pli d’van sipétadyé.