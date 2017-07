« In bon zo i tonm zamé dan la guèl in bon shien ! »

Zot i koné kozman la nana touzour in rolasyon avèk lo maryaz. Lo famiy lo fiy i pans z’ot fiy sé in moun bien é lo garson i mérite pa èl. Famiy lo garson i pans z’ot garson sé in bon garson é la fiy i mérite pa li. Sa sé in drol z’afèr ! Akoz pa lèss lé dé débrouye z’ot kari ansanm ? Akoz pa lèss azot trouv par zot mèm l’ékilib dann z’ot ménaz ? Sé sak in bonpé i di, mé dir avèk fèr la pa ditou lo mèm z’afèr. Souf in pti malparlé dann zorèy z’ot fiy, sansa z’ot garson la pa rar é kan lé shoz i tourn o vinèg ala la fiy i di : « Momon l’avé bien mète amoin an gard kont ou ! » é lo garson i di son tour : « Mon famiy l‘avé bien rézon dir in bon zo i tonm zamé dann la guèl in bon shien ». Rozman lé dé jenn nana l’okazyon rékonsilyé kansréti dsi z’ot zoryé. In pé i bril pa paye ! Mé ké voulé vou la bonifas ? Alé mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.