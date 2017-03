« In boutir volé, i pous myé k’in boutir gagné. »

Si konm moin zot la gingn l’okazyon frékant bann madam, sirtou sak la fine ète in pé azé, moin lé sir zot la fine antann kozman-la. Mi oi souvan dé foi bann madam i pass dann shomin, dovan la port demoun, sansa dann in l’éspozisyon flèr ébin ou i oi azot toudinkou kass in boutir flèr. Kan ou i domann azot pou kosa zot i fé sa, ébin zot i réponn aou avèk lo kozman moin la mark an-o la. Pétète zot i pé dir amoin, sa la pa in n’afèr bann vyé nénèn i kroi mé sé dé shoz zot i vé fé kroir d’moun. Konbien foi, moin la vi bann gramoun, sansa bann gro-gramoun apré grongn azot pars bann bononm i prétan pa gingn in mové kozman avèk domoun é sé sak i ariv kan ou i sava trap in boutir kisoi dan la kour d’moun, kisoi dann l’éspozisyon. Alor zot i pé domandé si sa lé vré, si sa lé pa vré, si nana kansréti in pti fonn vérité, mé kont pa dsi moin pou réponn z’ot késtyon. Alor, mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.