In dé nouvèl l’indyanoséani épi lé z’anviron

Anjouan : avèk l’èd La Chine, in gran lopital dann Anjouan :

Lo gran l’opital Bambao Mtsanga la komans l’ané 2012. Sé in l’antropriz shinoi la konstrui l’opital la. L’anbasadèr la shine dann Komor épi lo minis la santé la sign in dokiman poula résésyonn lo lopital, ziska moi d’séktanm la rouvèrtir lo lopital. Dannl’opital la nora in sèrvis péeyatri, in sèrvix zinékolozi avèk anplis d’in sèrvis pou bann z’irzans épi dé blok pou fé bann z’opérasyon.fin. In nouvo l’égzanp la kopérasyon rant La shine épi la répiblik Komor.

17 mé l’ané 2017 : promyé kou d’pik pou konstrui, avèk l’ède La Chine in gran l’opital koté Moroni.

Moi d’mé par koté Moroni bann l’antropriz i sava done lo promyé kou d’piosh pou komans konstrui lo pli gran l’opital : plis troi sa sinkant li, avèk in bann infrastriktir modèrn i sort diréktoma, dann la Shine. Pou konstrui l’opital la, la shine va mète in gro some l’arzan ladan. Lopital la nana l’anbisyon pou akèy bann malad i sort komor épi bann péi l’afrik épi d’ot ankor.

NB In romark kant mèm : Si La Shine i ède bann zil komor konm èl i ède koméla, mi oi pa pou kosa i fé pa lo zé dé z’il dann komor é i préfèr fé sa dann l’il Moris pars pèrsone la pa di bannzil komor té pa kapab akèy bann z’atlète épi roganiz bann konpétisyon lo zé dé z’il Té pa bézoin Moris pou vol lo tour bannzil komor pou lo proshin zé dé z’il.

An lign gratuitman : L’amontraz l’ékonomi blé dann l’inivèrsité sésèl.

A partir d’moi d’avril l’inivèrsit sésèl v amète an lign in kour dsi lo l’ékonomi blé. Lo bann kour sar gratuit é bann z’étidyan i pé fé inskri azot dé ké lo bann kour sar an lign. Madam, Hoareau Marie Reine i vant lo bann kour pou in péi konm Sésèl nana si tèlman la kapasité pou dévlop lo l’ékonomi blé

Madagaskar : gran déga siklone.

Siklone Enawo la fé gran déga dann Madagaskar : i parl sinkant mor, bann kiltir détrui, épi in bonpé z’animo mor. L’èd internasyonal i komans solman arivé é bann malgash va oir sa in bon zyé, mé na poin arien pou lite kont la nartir. Avèk 2 siklone shak ané, Madagaskar sé lo péi i koné lo plis météore la. Arzout avèk sa, konm sé lo sinkyème péi lo pli pov dsi la tèr, kalkil in kou bann déga sa i fé. An plis si i fo toultan arkomans sak lé fini fé zot i konpran la pa in sor anvyab. Arzout èk sa lo péi lé pa vréman mète dé li é lo réjime néokolonyal i aranz pa lé shoz. Armète avèk sa lo l’instabilité politik é zot va konprann dann kèl tablatir nout bann kouzin malgash i viv.