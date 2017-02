In kongré é aprésa ? Aprésa in parti militan pou rasanblé dann la résponsabilité !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité,

Si mi konpran bien, dimansh zot la fé z’ot kongré ! I paré mèm zot la réinir plis sink san pèrsone la-ba dann Bokaj ! Moin la tandi dir zot la ronouvèl z’ot l’organizasyon ! Dakor, mé zot la poz azot lo késtyon pou savoir si l’moun té la, i kroi vréman z’ot program, zot rovandikasyon, Sak moin pèrsonèl i apèl z’ot balivèrn ? Zot i koné bien koman kréol i lé : li di zamé non pèrsone, mé pou voté ni pé dir souvan dé foi, li rogard son l’intéré. Li domann kosa li sava gagné é si li lé sir li gingn ar pa arien é bin li anvoye baladé. Mon névé fèr kroir sé in métyé demoun La Rényon i pratik konm l’ékspèr. Dimansh i bate la min po zot, lindi i pass la krèm pou tir doulèr, é kan i gingn l’okzyon i sava pou boir bil avèk mésyé Didier é kan i ariv in mouvman z’éléksyon la fine obliy azot. Ké ou i vé, ké ou i vé pa, lé kant mèm bien konmsa. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant, k’i koz touzour la boush rouvèr, konm lé souvan lo ka, sak vi di, i rosanm aou pou vréman a mil pour san, Déza éré ké ou i rokoné nou la réinir nout kongré pars na in pé d’tan bann média té i s’anfoutsa. Zordi zot i anparl in l’évènman konm nout kongré.

Dézyèm z’afèr l’avé près sink san pèrsone, délégué konm invité, é si ou l’avé été la, ou nora romark demoun la rès a ékouté : moin la pa antandi pèrsone apré margogné, moin la pa vi pèrsone apré rod in kashète in bivète pou boir son pékto. Mi pans vréman lo moun té la té intérésé pou ékout sak nout parti donk lo moun lété la l’avé pou dir.

In n’ot késtyon ni pé poz anou : nout kongré sé in l’aboutisman sansa sé in rokomansman. Sé inn é sé l’ot an mèm tan. In l’aboutisman pars dopi kék z’ané ni lite pou égzisté é la lit la péyé : nout parti lé touzour vivan. In rokomansman pars ni san bien nou lé parti pou nout ronésans, nou l’apré donn nésans in parti bann militan é in parti konmsa i pé pa arète l’androi li lé : li va grandi, li va ranforsé, li va rasanblé konm i di dann la résponsabilité. Tok ! Pran sa pou ou !