In l’okazyon manké d’aprann in pé plis dsi nout l’istoir !

Yèr té vin désanm. Konm zot i koné té la fète l’abolisyon l’ésklavaz. Sa sé in n’afèr inportan sa pou nou vi ké la mazorité nout l’istoir nou la viv sa dann in rézime ésklavazis. Nou nana in pé pis trois san sinkant z’ané l’istoir é l’ésklavaz la okip par-la san katrovin sink z’ané. Zot i oi sa lé inportan pou nou !

Moin ki pans l’édikasyon popilèr sé in n’afèr k’i kont. Konm l’ékol bien antandi mé moin la pa santi sa, konm in gran kouran pou aprann anou in pé plis dsi nout l’istoir. Zot i koné lo kozman k’i di konmsa : « Si ou i vé konète ousa ou i sava, i fo konète ousa ou i sort ! ». I fodré o moins lo sitoiyin sansa lo marmaye nana la klé pou konète ousa ni sort. La pa lo ka la plipar d’tan é sa lé bien domaz.

Si ni parlé in kou d’lékol ? Zot i koné l’ékol si èl i vé nana lo moiyin pou rouv nout l’éspri é dann lo ka k’i intérès anou rouv nout l’éspri dsi nout l’istoir. Mé oila, vakans la tonm in sèz désanm donk kat zour avan lo vin désanm é d’apré sak moi koné la pa lo vin désanm la okip vréman lo tan bann marmaye l’ékol é lo tan bann z’amontrèr. Donk in l’okazyon d’manké !

Mé, ala, ké mi sort rogard lo kalandriyé éskolèr 2017-2018 é oila ké mi romark vakans i tonm ar pi lo sèz désanm, mé lo vinn-troi désanm. Bon nouvèl ! konmsa i pé an avoir in tan pou rouv l’éspri bann marmaye dsi l’istoir La Rényon.