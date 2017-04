« In mal po in bien »

Kozman lé marké an-o la, moin lé sir i pé trouv sa in pé dann tout bann lang. Pou kosa ? Pars konm i di sa i fé parti d’la vi. Pars kan ou i fé in l’antropriz - é zot i koné demoun i arète pa fé sa, ziska z ’ot dèrnyé zour-ou i pé gagné, mé ou i pé pèrd galman. Kan ou i gingn, ou lé kontan é konm ou lé kontan ou i rode pa tro lo bout ; domaz ! Kan ou i pèrd, ou i rode pou kosa, par kisa, koman in n’afèr konmsa l’arivé. Donk ou i kalkil lo l’érèr ou la fé. Bann politik i apèl sa l’otokritik. Si ou la trouv pou kosa ou la pèrd ébin proshène foi, ou i méfyé. Ou i pé mèm alé pli loin dann lo tan épi dann l’éspas pou rode l’érèr i fo pa fé. Dann in ka konmsa, si ou sé in om sansa in fam dann l’aksyon, ou na intéré l’istoryèr i dobout koté d’ou si li la pa dann ou mèm.alé ! Mi arète la pars moin lé sir in pé blèsir lé riskab ouvèr ankor in kou. Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.