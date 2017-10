In mansonz répété mil foi i vien pa in vérité ! Mansonz la pate lé kourt !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spèss salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, moin lé a d’mandé si zot i koné vréman sak zot i vé. Akoz zot i di in foi zot i partisip pa bann z’asiz l’outromèr é in dézyèm foi, so kou isi, zot i partisip. Koman zot i vé demoun i pé kroir azot ankor ? Di rouz ékri blé ? Dir blan, fèr noir ? Sa la pa in n’afèr pou fèr. Moin lé sir lo moun i suiv azot lé konm marmaye i tourn an ron dan la kour l’ékol. Kan i arète tourné lé riskab tonm atèr pars so kou isi sé lo syèl i tourn dsi z’ot tète. Tok ! Pran sa pou toué !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr, la pa vré sak ou i di. Promyé foi gouvèrnman la nonm in moun té i désann La Rényon par son janm gosh, pou ékout lo moun épi fé son rapor Gouvèrnman. L’èrla, nou la di, sa sé in n’afèr i kol pa pou nou. Nout parol ni di par nou-mèm é ni di isi shé nou. Anpliské sa ni invite ban rényoné a koz in sèl voi pou tras nout shomin l’avnir. La politik la shèz vide la pan out l’abitid. Mé konm té i vé fé lo promyé foi lété konm in médlé d’loutromèr, donk in ‘afèr i konsèrn pan ou.

Dézyèm foi gouvèrnman la di : va roganiz isi lo bann z’asiz. Lété pi parèye, donk nou la pans nou té i doi partisipé, pou fé antann nout voi, dann l’intéré lo pèp rényoné. Sirtou ké ni pans nou nana dé shoz a dir é konm parti rényoné nou té i doi di nout dé mo, dévlop nout plan, fé nout propozisyon.

Pou rovnir aou mon vyé matant, ou i koné bien in mansonz répété mil foi, la pa pou sa li sé in vérité. Mansonz la pate lé kourt ! Tok ! Pran sa pou ou !