« In momon i done ar pa tété zanfan in n’ot ! »

Kozman-la sa in kozman in péi i apèl Burkina faso. Pou kosa moin la mark sa ? Pou in rézon lé sinp épi lé pèrsonèl. Kan moin lété zanfan tann, nout voizine son lé té pa bon pou son prop zanfan. L’èr-la nou lété dann dézyèm guèr mondyal é pa késtyon trouv dolé an poud sansa in n’ot kalité pou done in zanfan. Donk mon papa la domann momon si èl i vé fé tète in pé zanfan nout voizine. Momon té dakor é moin, pèrsone la pa domann mon l’otorizasyon. Donk, mon « frèr d’lé » pou in koup de tan téi ral dsi brinjèl in koté é moin téi ral l’ot koté. Momandoné li épi moin nou té plizanpli vayan… Sé l’èr lo gran-pèr l’ot koté la domann a oir in tizanèr é lo ga la di in n’afèr konmsa i fé pa. Li la di, li lété kapab dépoizone lo lé nout voizine avèk kataplas limon dsi ba-vant, tizane kèr d’pèsh. Zéro kalbas la fimé gran-boi ! Nout ti voizin lé mor dézidraté é moin, moin la kontinyé tète bon apéti. Mi di azot sa pou domann kosa zot i anpans. Alé ! ni artrouv pli d’van sipétadyé.

Nb-Mi domann azot si lé normal, zordi ankor, mi pans moin na konm in vide dan moin épi konm in romor i sézi amoin tazantan. Poitan lé loin déyèr é mon famiy na poin arien pou roproshé.