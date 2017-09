« In momon lé konm in tant kouvèrt pou son zanfan ! »

Mi pans zot i koné kosa i lé in tant kouvèrt : mi pans zot la fine oir sa ! Pé s’fèr néna inn z’ot kaz ? In dosi, avèk in dosou, épi in bretèl trésé pou ansèrv konm l’ans. In tant kouvèrt i anpèsh oir kosa nana anndan donk sé in sort protéksyon. In protéksyon kont bann moun kiryé. Donk, kan i di sak lé marké an-o la, ni konpran sé pou protèz bann z’anfan kont zot mèm épi kont lé z’ot par ébzanp an kashan z’ot défo. Sa lé touzour vré sa ? Dizon katrovin-dis pou san pars i ariv osi, kan nana dézord dann famiy, ké lo momon i difiz son z’anfan, konm in pé d’zanfan i pé difiz z’ot famiy. An touléka, moin pèrsonèl, mi aprésyé bien la solidarité familyal konm la solidarité tou kour. Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.