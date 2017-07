« In moush a vèr I pé gate in ferblan salé ! »

Sa in kozman mi koné dopi lontan mé mi domann, sans prop, si li lé bien vré. Zot i pans vréman in boutikyé si li trouv in moush a vèr dann fèrblan salé, li sava zète lo total kapital ? Sa mi kroi pa. Mé in n’afèr mi koné, koméla, nana désèrtin moush blé, kan li rant dann in marmite manzé, olèrk ponn do zèf ou i oi a pène, li larg in paké z’astiko é ou i pé pa dir ou I romark pa sa. La, pou vréman, li gate l’afèr é i rès aou arienk pou zète out manzé. Sans figiré ? Lé bien sinp, i sifi in sèl moun pou gate l’anbyans dann in group. Dé foi lo moun lé sitèlman in gatèr ou i gingn pi fé arien avèk out troup. Sirman sa i rapèl azot inn-dé souvenir ? Somanké lo moush blé té zot mèm ? Mi pans, zordi, konm moin osi, zot I argrète sak zot la fé mé lé tro tar. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.