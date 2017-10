In politik pou La rényon, par bann rényoné, isi La Rényon

Moin lé a d’mandé si zot i sa pa fini par majine la tète Justin i tourn an ron, i fé sanblan li fish, mé pou rotourn l’androi li sort… Si zot i vé konète si sa i trakas amoin, m’a dir azot non pars in vérité di in foi, i rès in vérité, répété mil foi lé touzour in vérité. In mansonz di in foi, i rès in mansonz, di mil foi i rès in mansonz galman. An kontrèr d’sak bann manipilatèr i di, in mansonz mèm rabashé in bonpé foi i vien pa in vérité-mèm si désèrtin moun, mèm si bann gran kantité d’moun i fini par konfonn lo vré avèk lo fo, la vérité avèk la mansonjri.

Donk, dann mon majinasyon, souvan dé foi, mi poz amoin késtyon dsi la politik é mi domann amoin kèl politik i konsèrn amoin, dsi kèl politik mi pé pèz in pé, é sirtou koman mi pé pèz in pé plis dsi la politik mi sousyé ziska lo tréfonn mon kèr... Mi sort lir in dépèsh dsi bann rézo sosyal in boug zanbrokalé konm moin avèk lo mélanj tout kalité d’moun i sort in pé partou. Donk alala lo boug i di : li vé vanj pou transform la politik dann son péi. Mi pans : ala in frèr dann mon pansé ! Mé mi arlir sak li ékri épi mi apèrsoi sé la politik La frans. Pins amoin pou konète si mi rèv pa !

Ala in moun, i pans séli k’i fé marsh la politik La Frans. Erare humanum est ! La pa nou bann rényoné, pti kolon dovan l’étèrnel i tras lo bann lign in bon politik pou La Frans. Mi domann amoin, si d’apré li, bann l’égzagono i rokoné anou sinploman lo droi tras la politik pou zot. M i pans ké non !.. Mi pans ké non, mé an finn kont sa la pa in n’afèr i intérès amoin.

Antansyon, moin lé konsèrné pars si na in mové loi - in zanr de loi i raz demoun a sèk ébin moin sar galman razé a sèk. Si na in bon loi i pass la pomade dsi mon blésir ébin va adousi mon blésir. Mé san shanj lé shoz dann lo sans mi voudré kosa k’sa i ansèrv amoin ? Shanj lé shoz konm mi voudré sé shanj lé shoz dann mon péi-La Rényon - épi fé an sort ké nou sé lo bann z’aktèr pou lo shanjman. Konm moin la atann in zour in kamarad l’apré di : in shanjman, pou ban rényoné, par bann rényoné, isi La Rényon.

Alé ! Ni artrouv pli d’van si zot i vé. Pou parl de koué ? Pou parl lé shoz i intérès nout péi, é i intérès bann rényoné.