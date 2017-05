In priyèr pou mon bann dalon aktèr kiltirèl : Tienbo la pa lès shapé mon bann dalon !

Zordi mi pans mon bann dalon dann l’aksyon kiltirèl. Moin lé a d’mandé pou vréman kèl politik kiltirèl lo nouvo prézidan épi lo nouvo gouvèrnman i sava améné dann lo sink z’ané k’i vien. Moin lé a d’mandé si nout kiltir i sava kontinyé monté sansa si i sava paf é tir ali an plin vol.

Pou kosa mi di sa ?

Pars mi koné, isi, La Rényon nana désèrtin, san dir zot lé kont nout kiltir, i souète armène anou an aryèr pars pou zot na poin la kiltir rényonèz, néna arienk lo folklor kréol. Mèm rényoné, i korsh z’ot boush ! Pars mi koné galman i égzis inndé zoizo d’pasaz, zot osi zot i èm pan out kiltir rényonèz é lo sèl nz’afèr zot la gingn dovnir sé doudouist vèy pa koman... Mi sort antann sé zour isi bann fron nasyonal, isi La Rényon, lé kont nout lang kréol dann l’ékol.

Antansyon, domin, danzé v’ariv pou nou.

Donk, mon pansé i sava ziska tout mon bann dalon aktèr kiltirèl, pou dir azot la lite la pankor fini. Moin lé sir, domin, èl i sav rokomansé. Domin in pé va dir anou nou na poin in kiltir. Domin in pé va dir anou nou na poin in n’ot istiooir ké l’istoir La frans. Domin va di i koz pi kréol dann télé. Domin pmoin lé sir in pé va sèye ankor in kou lav nout tète par l’intèryèr Antansyon domin pou zot nou sar fransé san pour san, rényoné pou zéro pour san.

Poitan mi trouv nou la pa bouzé pou vréman !

Mon bann dalon aktèr kiltirèl, zot k’i koné nout kèr koman la ségné pou pan out kiltir i mor. Zot k’i koné koman la raj la trap anou souvan dé foi par raport nout l’imilyasion koléktiv. Moin lé a d’mandé kosa zot i atann pou drès kabaré ? Mon bann dalon aktèr kiltirèl nout péi la mète anou promyé ran pou la lite kiltirèl ébin i fo tienbo so ran la.

Tienbo so ran-la ! Tienbo la pa lès shapé mon bann dalon !