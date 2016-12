In prozé pou soi ? Oui ! In prozé pou son péi ? Oui galman

Mé z’ami ! Mon bann dalon ! Mon bann kamarad ! L’ané i tard pa lav son pyé. Dimansh sé la noèl é in somenn aprésa sé lo zour d’lan. Donk zot i oi konm nana sinkant dé somenn dann l’ané é nou la fine kaziman mouye sinkantéin, nou va di nana in pti réstan, mé vréman in pti gigine réstan.

Sé l’èr in pé i fé z’ot bilan. Sé l’èr pou gardé si nou la fé sak ni dové fèr dann l’ané é si nou la bien fé sak nou l’avé prévi osinonsa si nou l’a pa ariv o bi. Pars l’ané pasé, déza, kan 2015 l’até apré lav son pyé nou té apré fé nout prozé. Kosa nou té i di dann nout tète ? Nou téi di l’ané ki vien, nou va fé si, nou va fé sa. Pétète nou la fé ! Pétète pa ! Pétète nou l’avé bon rézon, pétète pa !

Sète ané m’a done azot in métod : rogard kosa zot nana an kour. Rogard si an parmi lé shoz zot I pé réaliz tèl afèr sansa tèl ot afèr. Si oui, par kèl shomin zot i doi pasé. Dann kèl shikane zot i doi angajé pou ariv a fèr kékshoz. Si zot la trouvé, lé bon ! Si zot na poin arien dann z’ot karton ébin i fo tash moiyin pass l’ané san traka : sar déza in bon n’afèr.

Kan zot la fine kalkil sak pou zot sré bien, zot i pé kalkil in pé kosa zot i pé fèr pou nout péi, pars i fo pans in pé ali osi. Fèr kékshoz pou son péi ? Sa la pa in bon prozé ? Pétète zot i pans dir in n’afèr konmsa sé z’ète vyé zé. Mé final de kont mi pans, konm mi san ali, sa sé in n’afèr la pankor pass de mode. Mi diré mèm, na poin arien k’lé a la mode konm sa !

Kalkil azot bien épi zot va oir si moin lé dann l’érèr sansa si moin la rézon. Alé ! Ni artrouv pli d’van.