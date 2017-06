In pti l’èr, in pti mizik, nou la fine antann na poin si tèlman lontan !

Nana in komik l’até k’i di konmsa : oplis i shanj, oplis lé parèy ! Pou isi La Rényon, pou La Frans, konm pou d’ot péi déor. Mi pans zot i ékout la radyo, zot i gard télé, donk zot konpran sak mi vé dir.

Isi La Rényon rouv solman bouton radyo pèrkal é zot va antann lo wati watya. Tagaz baro ! Ménas dé mord si in vyé fonn l’ankète pou la rout litoral ! Prosé an tou zanr, kou d’gèl, l’antouraj pintad. Parl pi bann rézo sosyal, Ki kabri é tout lé z’ot... Koman i pé apèl sa ? In komansman an fanfar ? An touléka i fé l’èr pou vréman.

Laba, dann La Frans, kan demoun téi atann lo sovèr, i diré plito o zour d’zordi lo sovèr l’apré sèye sové. Promyé minis, débrouye out kari konm ou i gingn : tout fason ou sé in fizib, é konm mi di, lo principal kalité d’in fizib sé d’sote a tan. Nou lé pankor la, mé v’arivé ! Dizon in n’afèr nou la fine oir dann tan Hollande, dann tanSarkozy, dann tan Chirac étsétéri étsétéra, la ké lo ra..

Dann l’amérik laba, nana in drol prézidan tout demoun lé a d’mandé si li v’alé o bout son manda. I paré li vé amenn l’amérik konm in l’antropriz privé, mé sak mi romark sé k’li amenn son péi konm in bato fou.

Pandan éstan la, la guèr i kontinyé pète in pé partou. Nana touzour in milyar d’moun dsi la tèr i soufèr la fain. Moi d’zilyète lo mond sar fine manj tout sak li l’avé pou manjé dann in l’ané é li va mète a viv a krédi dsi l’ané proshène, sinon dsi bann z’ané k’i vien. L’ésploitasyon kapitalis i done lo grin partou é bann gran kapitalis i ramas in par plizanpli gran dann sa k i apèl lo gato.

Mi arète tèrla, mé zot i pé romarké, konm moin la mark an o la, sé in pti l’èr, in pti mizik nou la fine antann nana poin si tèlman lontan.