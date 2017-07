« In sèl i fé pa in foul de moun* »

Kozman la sé in parol malgash dann ribrik « la solidarité ». Donk ni pé rode sak kozman la i vé dir dann lo ribrik an késtyon. In moun tousèl i zoué pa koléktif.I pé ariv ké li pans li koz pou toulmoun mé sa sé in n’afèr bien difisil si ou la poin pou vréman in lyézon avèk la baz. Donk in moun tousèl lé izolé, é anpliskésa, lé difisil pou li koz pou in kantité d’moun... Mi di sa, mé moin la konète inndé moun i di zot sé lo pèp : lo pèp i vé sosi, lo pèp i vé sola, zot sé lo pèp, zot i vanj pou lo pèp étsétéri, étsétéra la ké lo ra, é désèrtin i pans lo pèp la délèg azot son z’intéré. Tout fason, kan lo pèp i vé in n’afèr é in moun tousèl i pans lo pèp i sava kont son prop z’intéré ébin i fo fèr avèk pars ou i shan jar pal o pèp. Mé ou lé pa blizé rant dann ron, kont out prop z’idé, si ou i trouv lo pèp lé manipilé. Alé ! mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

*Olon-drery tsy mba vahoaka