« In shate na in doub vi »

Si in moun i di aou, ou lé konm lo shate, sa i pé z’ète in konpliman, konm pa. In konpliman ? In shate i artonm touzour dsi son kat pate. Donk ou na in kalité ! Ou néna in doub vi é an avoir in doub vi, sa la pa in n’afèr i aprann dann katéshis… sansa i aprann lo kontrèr. Lo shate néna dé vi : in vi, li viv dann la kaz, dann salon, li ronrone dsi out zénou. In dézyèm vi ? Li artrouv son l’instin sovaz : li bataye avèk d’ot sha, li myol, li irl, li s’anfou pa mal si son mètr i dor sansa si i ropoz. In kozman moin la antann in jenn fiy téi di dsi son momon : èl téi di, momon lé konm in shate, li karès aou avèk pate vélour, épi toudinkou son grif i sort é él i grafigne aou o fizik konm o moral… é lo grafignir moral, sa sé in n’afèr k’i fé mal é pa pou zoué. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.