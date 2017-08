In sistèm a boutsouf, i fo shanj ali, in poin sé tou

Zot i pans pa nana konm in mové kouran k’i pass dsi nout péi la Rényon sé tan isi ? Sa la pa konm in sign pou indik anou, lo tan l’arivé pou shanj diréksyon sa ? Mé dann kèl diréksyon alé, dann kèl sans. Sanm pou moin la pa si fasil ké sa pou bonpé d’moun.

Alé dann sans plis l’intégrasyon sansa koup la kord avèk lo kolonyalis épi lo néo ? Pou in bonpé rant nou, lo l’intégrasyon la fine done sak li pé doné é oplis ni fons la-dan, oplis nou lé malbaré. Si ni fons pa dann l’intégrasyon, ni koup la kord lo kolonyalis épi lo néo... In bonpé i di sa an mo, mé kan zot nana l’okazyon zot i ézite, zot i dévir lo talon.

Dir ou i vé kass la kord l’intégrasyon sa lé fasil, mé fèr out posib pou kass la kord-la, la pa fasil pars la tète in bonpé lé anklavé é drolman anklavé. In manifèstasyon so l’anklavman ? Kan désèrtin i di i fo kass la kord l’intégrasyon, zot i propoz zistoman bann mézir i sava dann diréksyon l’intégrasyon. Dopi la rantré l’ékol ni oi bien koman l’moun i rézone : zot i vé tout i éspas konm dan La frans pou l’édikasyon alé oir zot i koné zot mèm l’édikasyon nasyonal i gaz pa bien.

Na mèm in pé i di lo sistème la fine done son tout é li pé pa donn pliské li pé-lo pli zoli fiy dsi ll a tèr i pé donn solman sak èl nana... Sinploman zot i pans si l’été zot, lé shoz noré pa marsh an kassinki konm zordi. Donk lo sistèm la pa ankor fini ! Donk li pé donn ankor désèrtène shoz : i sifi pou sa k’i shanj lo pilote a bor. Alor lo sistèm la fini é shanj pilote va ansèrv de rien.

I rès in n’afèr : suiv l’aktyalité ! lLr zournal ! Akout radyo pèrkal é zot va rann azot kont par zot mèm lo mashine lé déréglé. Lo sistèm konm i di lé aboutsouf é si li lé aboutsouf i fo shanj sistèm. Shanj pa ? L’inkonvényan i atann anou pli d’van.