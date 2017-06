In sobatkoz in pé déjanté, donk pa otosantré konm mi èmré

L’èr mi ékri mon kat ti mo pou zoinal samdi, mi antann in sobatkoz dsi Rényon promyèr avèk bann kandida dépité dann sinkyème sirkonskripsyon. Kosa banna i sava di, kosa zot i sava pa di, mi koné pa d’avans, mé d’apré sak moin la fine antann i diré in bann la-dan i baz dsi in shéma fransé é pad si in shéma rényoné.

Pou kosa mi di sa ? Dabor inn pars lé dé pozèr d’késtyon, pou zot par, na plito z’ot lonbri antéré dann l’érop : inn dann la Frans é La Rényon la-dan ? Pou zot lé konm in banlyé l’erop, donk lé pa vréman dann sant lo bann problèm pozé. Dézyèmman lo bann kandida zot mèm i vé done azot in bon janr, in bann bon z’imaz é sirtou zot i vé amontré zot lé o nivo.

Biensir z’ot pozisyon i kol pa tro bien avèk la myène. Pou moin tout zéléksyon sé l’okazyon pou défann lo z’intéré lo pèp rényoné é moin la touzour di moins é in patriyot rényoné. Sa i anpèsh pa ké dsi lo poinn vizé lo bann késtyon « sak i apèl régalyène » ni pé diskité.

Mé dsi lo poinn vizé nout résponsabilité l’èr l’arivé pou done lo pouvoir lo pèp rényoné dsi in bann késtyon lé kapital pou nout dévlopman kisoi ékonomik, kisoi sosyal, kisoi ankor kiltirèl épi la défans nout l’anvironeman. Mi pans pa asoir lo sobatkoz banna l’apré fé i sa baz la dsi... Donk mi sa louk in pé tazantan mé pa tro a suiv pars bann moun-la, mi pans, sa lé in pé déjanté sa.