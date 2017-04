« In tomat pouri i gate in panyé »

Sa sé in n’afèr mi koné dopi étan jenn, pars mon papa té i plant tomate é li té i domann son bann travayèr épi son bann garson pou fé bien atansyon kan l’apré triye lo tomate. Tansyon pangar té i mète tomat piké dann panyé, pars zordi li lé piké, domin li lé gaté, aprédomin li fane son lo kontaminé dsi tout lo panyé. Sa sé lo sans prop si i pé di konmsa. Atèr lo asans figiré i konsèrn la vi sosyal : in z’élèv i ravaz, sé in klas k’i ravaze. In moun finyan dann in l’antropriz é sé in l’antropriz k’i koul. In transportèr voiyou é sé lo transpor k’i trink. In politisyen koronpi é sé tout bann politik k’i pran pou z’ot grade. Alé ! Mi éspèr zot va fé travaye z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.