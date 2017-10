« In trou dann pantalon i tyé pa pèrsone sof pétète lo skafandriyé !* »

Moin lé a dmandé-anplis ké fé ri la boush !- kosa in kozman konmsa i pé raport amoin, késtyonn rézoneman, késtyonn sazès,é késtyonn loson pou la vi...Pé sfèr, moin l’apré rode lo pou avèk lo lante dann la tète la poin shové.Pé sfèr, dann kozman-la nana in réfléksyon d’fon é mi antrovoi mèm pa li point lo bout son né.Poitan a bien kalkilé : in trou dann kilote i tyé pa d’moun ! Mé ou i pé mète dé z’ané avan dizère in kékshoz konmsa-kisa rant nou étan marmaye la pa gingn in ont inkroiyab pou arien ditou ? Donk, ala in késtyon lé pa inportan par li mèm, dsi in n’afèr i kass pa lo kate pate in kanar,mé i pé an avoir in drol de konsékans dsi out pèrsonalité. Alé ! Mi lèss azot, si zot i vé,fé travaye z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

*In kozman Toulouse-Lautrec, in gran l’artis mor l’az trann-sizan aparaman té i mank pa léspri kasèr ti-boi.